Pistocchi rivela: «Nessuno parla della sparizione di Ibrahimovic. Allegri gli ha proibito una cosa»

Pistocchi rivela un clamoroso retroscena riguardo ai dietro le quinte del Milan e in particolare del rapporto tra Ibrahimovic e Allegri

Nel pieno del momento delicato del Milan, arriva una nuova indiscrezione sul rapporto interno tra Zlatan Ibrahimovic, oggi Senior Advisor del club, e Massimiliano Allegri. A riportarla è stato il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso un post pubblicato sul proprio account X.

PISTOCCHI SU IBRA E ALLEGRI – «C’è una presenza sparita dalle cronache quotidiane del Milan, di cui nessuno parla. È Ibrahimovic, al quale Allegri ha proibito di frequentare lo spogliatoio, e che, dopo essere stato in disparte tutto l’anno, osserva l’evolversi della situazione».

Un retroscena che, se confermato, delineerebbe uno scenario particolare all’interno di Milanello, con Ibrahimovic defilato rispetto alla gestione quotidiana della squadra.

IL POSSIBILE SCENARIO FUTURO – «Nel frattempo, Ibra ha mantenuto la relazione con un vecchio amico, che sarebbe disposto a subentrare ad Allegri nel caso con il Milan fallisse la qualificazione alla Champions e il tecnico fosse “dirottato” in Nazionale».

Le parole di Pistocchi aprono dunque a possibili sviluppi futuri, legati sia al rendimento del Milan in questo finale di stagione, sia alle dinamiche interne al club. Al momento, tuttavia, si tratta di una ricostruzione giornalistica non confermata ufficialmente dalla società.

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