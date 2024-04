Pistocchi stronca il Milan: «In balia dell’avversario, derby senza storia». L’analisi sul proprio profilo Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha parlato del derby di ieri tra Milan e Inter, terminato 2-1 in favore dei nerazzurri. La sua analisi.

PISTOCCHI – «L’Inter vince il 6^derby consecutivo in casa del Milan e conquista con 5 giornate di anticipo il 20 scudetto e la seconda stella. Derby senza storia nel 1^tempo, lo sblocca al 17’ su palla inattiva Acerbi, al 24’ Lautaro ha la palla buona per il 2:0 ma colpisce male al 37’ è Thuram a colpire il palo esterno. Il Milan che Pioli ha schierato con un 5:2:3 sembra a disagio, in balia degli avversari: si sveglia solo nel finale, e al 39’ Calabria tira su Sommer, sulla respinta si invola Mkhitaryan che impegna Maignan in una difficile parata. Nella ripresa l’Inter raddoppia al 48’: fa tutto Thuram, che si accentra e batte Maignan con un rasoterra sul primo palo. Dopo i cambi, il Milan cresce, Gabbia colpisce di testa, Sommer respinge sul palo e Tomori fa 2:1. La partita si scalda, il Milan cerca il pari, vengono alle mani Dumfries e Theo e Colombo -ottimo- li espelle entrambi. In pieno recupero, Calabria colpisce Frattesi, rosso anche per lui. Finisce con i nerazzurri in trionfo, degni campioni di un campionato dominato: 27 vittorie, 5 pari 1 sola sconfitta, 86 punti con 79 gol fatti e 17 subiti, un distacco enorme dalle rivali. Complimenti»