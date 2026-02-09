Pisa Milan, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti del match di venerdì. Segui le ultimissime sui rossoneri

La febbre per il campionato di Serie A EniLive sale vertiginosamente in vista della 25° giornata. Il Pisa Sporting Clubha ufficialmente comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, tutte le indicazioni necessarie per l’acquisto dei bigliettirelativi al match contro il Milan, in programma venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.45. Sarà una sfida cruciale per i rossoneri, che sotto la sapiente guida di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire le fasi calde della stagione, cercano punti fondamentali per la classifica.

Dettagli sulla prevendita e limitazioni

La prevendita dei tagliandi scatterà ufficialmente lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 15.30. I biglietti saranno disponibili presso tutti i punti vendita Ticketone e nei centri autorizzati sul territorio pisano, come il Pisa Store e Tifo Pisa.

Attenzione però alle restrizioni: per i settori di Curva Nord, Curva Sud e Gradinata, l’acquisto è riservato esclusivamente ai possessori della Membership Pisa Card. Il Diavolo e i suoi sostenitori dovranno invece fare riferimento al Settore Ospiti (Curva Sud), la cui vendita è vincolata al possesso della fidelizzazione dell’AC Milan. Si preannuncia una trasferta calda per la squadra costruita da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan che ha lavorato intensamente per regalare ad Allegri una rosa profonda e competitiva.

Prezzi dei biglietti per Pisa-Milan

L’attesa per vedere all’opera i rossoneri alla Cetilar Arena è altissima. Ecco lo specchietto dei costi:

Curva Nord e Sud : Intero 45,00 euro ; Under 14 25,00 euro .

: Intero ; Under 14 . Gradinata : Intero 65,00 euro ; Under 14 45,00 euro .

: Intero ; Under 14 . Tribuna Inferiore : Intero 145,00 euro ; Ridotto disabili/Under 14 75,00 euro .

: Intero ; Ridotto disabili/Under 14 . Tribuna Superiore: Intero 205,00 euro; Ridotto disabili/Under 14 95,00 euro.

(Tutti i prezzi sono soggetti a un diritto di prevendita di 4 euro).

Informazioni di servizio

La società toscana specifica che la tariffa Under 14 è dedicata ai nati dopo il 01/01/2011, mentre la tariffa per Persone con Disabilità è valida per chi ha un’invalidità riconosciuta di almeno il 60%. Il Milan si prepara dunque a una battaglia sportiva intensa, con Igli Tare che osserverà con attenzione l’impatto dei nuovi acquisti in un ambiente ostico, mentre Massimiliano Allegri studierà le mosse tattiche per scardinare la difesa nerazzurra.