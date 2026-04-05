Calciomercato Milan, conferme definitive su Bernardo Silva: spagnolo libero a giugno! Suggestione rossonera?

Calciomercato Milan, Bernardo Silva ha deciso definitivamente di lasciare a parametro zero il Manchester City: suggestione rossonera?

Il calciomercato Milan estivo del 2026 si prepara a coltivare il sogno legato a uno dei colpi più clamorosi degli ultimi anni. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il piano di Bernardo Silva è ormai delineato: il fuoriclasse portoghese lascerà il Manchester City come calciatore libero al termine della stagione.

Le indicazioni emerse già a gennaio trovano ora conferma definitiva, con il calciatore pronto a una nuova avventura professionale dopo i successi alla corte di Guardiola.

Calciomercato Milan, Bernardo Silva tra Arabia e MLS: il Diavolo alla finestra?

Secondo Fabrizio Romano, la decisione finale sul prossimo club non è stata ancora presa, ma le opzioni sul tavolo sono molteplici e variegate. Diversi top club europei hanno già manifestato il loro interesse, ma non mancano le ricche sirene dall’Arabia Saudita e le lusinghe della MLS americana.

Sebbene il Milan di Massimiliano Allegri stia monitorando profili di esperienza come Goretzka, l’opportunità di arrivare a un talento puro come Bernardo Silva a parametro zero rappresenta una suggestione incredibile per la dirigenza rossonera. Al momento, Bernardo resta pienamente concentrato sugli obiettivi stagionali con i Citizens, rimandando ogni annuncio ufficiale a giugno.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

La quota MILAN-TORINO OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su LOTTOMATICA e GOLDBET.