Lewandowski e il sogno rossonero: dal paragone con Modric allo spauracchio Rivaldo. Perchè il polacco sarebbe l’uomo della svolta

Lewandowski è il grande obiettivo del Milan per l’attacco della prossima stagione: ecco perchè sarebbe il profilo perfetto

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alla volata finale in campionato, il calciomercato Milan estivo inizia a delineare una suggestione che accende la fantasia dei tifosi: l’approdo a Milanello di Robert Lewandowski. Nonostante le 38 candeline sulla carta d’identità, il centravanti polacco sta vivendo una stagione da protagonista assoluto con il Barcellona, dimostrando che la classe e l’integrità fisica non hanno data di scadenza. L’idea della dirigenza rossonera è chiara: replicare l’operazione Luka Modrić, portando nello spogliatoio un “instant winner” capace di innalzare non solo il tasso tecnico, ma soprattutto il livello di leadership e professionalità di un gruppo giovane.

«”Lewandowski e i numeri da cannibale”: il Re del gol»

Le statistiche stagionali di Robert Lewandowski con la maglia blaugrana sono, ancora una volta, la prova di una longevità sportiva straordinaria. In questa annata 2025/2026, il polacco ha già messo a segno 20 reti tra Liga e competizioni europee, mantenendo una media realizzativa invidiabile e confermandosi il punto di riferimento imprescindibile per l’attacco dei blaugrana. La sua capacità di trasformare in oro ogni pallone che transita in area di rigore colmerebbe quel vuoto di “peso” offensivo spesso lamentato dalla critica milanista, offrendo ad Allegri il terminale perfetto per finalizzare il lavoro di rifinitura di Leao e Pulisic. Al Milan, Lewandowski non porterebbe solo gol, ma quella mentalità vincente forgiata in anni di trionfi al Bayern Monaco e al Barcellona, necessaria per competere stabilmente ai vertici della Champions League.

Lewandowski e lo spauracchio Rivaldo: riscrivere la storia

Tuttavia, l’eventuale arrivo di una stella dal Barcellona evoca inevitabilmente un precedente agrodolce nella memoria storica dei sostenitori rossoneri: il caso Rivaldo. Il fuoriclasse brasiliano arrivò a parametro zero nel 2002 proprio dai catalani, accolto come l’uomo del destino. Nonostante il palmarès si sia arricchito di una Champions League e di una Coppa Italia nella stagione 2002/2003, il contributo individuale del Pallone d’Oro fu ben lontano dalle aspettative, portando alla risoluzione del contratto nel gennaio 2004.

Il Milan di oggi, però, si augura che la storia possa prendere una piega diversa. A differenza del Rivaldo di allora, Lewandowski si presenterebbe a Milano con una condizione atletica impeccabile e una fame agonistica mai sopita, più simile all’impatto carismatico che ebbe Zlatan Ibrahimović nel suo secondo ritorno. Inserire un “maestro” come Robert accanto ai giovani talenti della rosa permetterebbe una crescita esponenziale del gruppo, trasformando il Milan nel principale candidato al titolo per la stagione 2026/2027.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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