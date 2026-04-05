Goretzka, il colpo Champions di Allegri: il Milan prenota il gigante tedesco. Cifre e dettagli

Goretzka è il grande obiettivo del Milan per il centrocampo della prossima stagione: contatti già avviati e sensazioni positive

Il Milan si proietta verso il finale di stagione con un occhio al campo e l’altro al mercato delle grandi occasioni. Mentre Massimiliano Allegri prepara la delicatissima trasferta del Maradona contro il Napoli — snodo vitale per blindare il ritorno in Champions League e alimentare il sogno scudetto — la dirigenza rossonera ha già individuato il rinforzo ideale per il centrocampo del futuro.

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Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico livornese è quello di Leon Goretzka. Il mediano tedesco, in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero, rappresenta la richiesta esplicita di Allegri per alzare il livello fisico e internazionale della mediana rossonera, indipendentemente dalla permanenza di Luka Modrić.

Goretzka e il sogno europeo: la missione di Allegri

Nonostante le sirene della Premier League e l’interesse dell’Arsenal, il Milan confida nella solidità del proprio progetto sportivo per convincere Goretzka a tentare la prima avventura in Serie A. I contatti esplorativi con l’entourage del calciatore sono già stati avviati: l’obiettivo è trovare un punto d’incontro sulle richieste economiche, che attualmente superano i 6 milioni di euro annui. Allegri, che non assapora l’atmosfera della Champions dal 2022, vede nel tedesco il profilo perfetto per completare un reparto che vanta già la fisicità di Fofana e la classe di Rabiot.

Intanto, dalla Germania arriva il tributo dei compagni del Bayern: durante l’ultima vittoria contro il Friburgo, Gnabry e soci hanno festeggiato Goretzka con un goliardico omaggio tra boxer e asciugamani personalizzati, a testimonianza della stima umana verso un leader che in estate cambierà maglia.

QUOTE NAPOLI MILAN – Sfida di vertice tra le due inseguitrici dell’Inter, chiamate entrambe alla vittoria per proseguire il sogno rimonta.

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