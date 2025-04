Pirlo ricorda il passato in rossonero: «Siamo stati bene in quei dieci anni». Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto a Milan Tv, l’ex Milan Andrea Pirlo ha dichiarato:

RICORDI – «Mi viene in mente come siamo stati bene in quei dieci anni. Eravamo una famiglia, era un piacere trovarci tutti i giorni, andare al campo, stare insieme. Non ci pesava niente, forse è quella la forza che abbiamo avuto: stare tanti anni sempre più o meno con gli stessi giocatori, avevamo creato qualcosa di speciale tra di noi. Ogni sacrificio non era un sacrificio ma era una cosa bella da condividere tutti insieme».