Pirlo ammette: «Con il mio Milan avremmo potuto vincere qualcosa di più ma ci tengo a dire questo». Le sue recenti dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv, l’ex Milan Andrea Pirlo ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito le sue parole riguardo a quanto vinto da giocatore con i rossoneri.

VINTO POCO – «Sì, forse qualche campionato in più forse avremmo potuto vincerlo. Abbiamo perso un’altra Champions League e avremmo potuto vincerne altre. Alla fine se guardiamo quello che abbiamo vinto c’è rammarico di aver finto forse un po’ troppo poco su quello che potevamo vincere. Ma non bisogna soffermarsi troppo su queste cose, alla fine abbiamo vinto tanto e non è da tutti vincere questi trofei».