Pirlo: «Il mio Milan avrebbe potuto vincere qualche campionato in più»

Condividi via email

Pirlo ha parlato del suo Milan, del fatto che avrebbero potuto vincere più trofei. Specialmente in campo italiano sono arrivati pochi Scudetti

Andrea Pirlo a Milan TV ha detto come il suo Milan avrebbe potuto vincere di più sia in Serie A che in Europa.

LE PAROLE – «Sì, magari qualche campionato in più avremmo potuto vincerlo. Abbiamo perso comunque un’altra Champions. C’è il rammarico forse per aver vinto troppo poco, però non bisogna soffermarci su questo perché comunque abbiam vinto tanto».