Pirlo a Milan TV: «Quando giochi non ti pesa nulla. Ho un rimpianto»

Pirlo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Tra successi, rimpianti e forza del gruppo. Queste le parole dell’ex centrocampista

Andrea Pirlo ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV nella quale ha parlato dei suoi 10 anni vissuti in rossonero. Tanti gli argomenti trattati dal Maestro:

LA FORZA DEL GRUPPO – «Era un piacere vedersi, stare insieme tutti i giorni, ogni cosa che facevamo non ci pesava. I sacrifici non erano sacrifici, perché avevamo creato una cosa bella, con un gruppo che è stato più o meno lo stesso per anni».

IL CENTROCAMPO PIRLO, GATTUSO, AMBROSINI, SEEDORF – «Non è che stato un anno o due l’abbiamo mantenuto per tanti anni, vuol dire che il livello è stato alto. Abbiamo iniziato giovani, è stato un arco temporale lungo con grandi campioni al mio fianco».

SI POTEVA VINCERE QUALCOSA IN PIU’? – «Sì, magari qualche campionato in più avremmo potuto vincerlo. Abbiamo perso comunque un’altra Champions. C’è il rammarico forse per aver vinto troppo poco, però non bisogna soffermarci su questo perché comunque abbiam vinto tanto».

52 PARTITE NEL 2006/2007 – «Quando giochi non ti pesano perché vorresti sempre giocare. Fino a che stai bene vuoi sempre giocare. Quella volta in cui l’allenatore ti vuole far riposare non ti va. Non penso sia un problema le tante partite, qualche infortunio ci sarà sempre, ma è parte del gioco».