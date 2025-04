Pirlo Milan, l’ex rossonero torna sull’addio! Parole di fuoco, quella versione non gli è proprio andata giù

Pirlo Milan, l’ex centrocampista è tornato sull’addio al club rossonero nell’estate del 2011: un particolare aspetto non lo ha reso felice

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Andrea Pirlo, ex Milan e Juve tra le altre, è tornato a parlare dell’addio al club rossonero:

FASTIDIO PER COME E’ STATO PERCEPITO L’ADDIO – «Sì, mi da fastidio perché forse non è stato capito da tanti se pensano in tanti che sia stata una mia scelta, ma alla fine non è stato così, come tanti sanno. Io avrei continuato a giocare, ma non c’erano le condizioni per poterlo fare e sono state prese delle strade diverse. Quando ho salutato i miei compagni dicendo che avrei lasciato il Milan forse è stato uno dei momenti più dolorosi e tristi. In quel momento c’è stata molta tristezza, d’altronde prima o poi le strade si dovevano dividere ed è andata così».

