Pirlo a Milan TV: «Il trofeo più bello è stato senza dubbio questo»

Pirlo è stato intervistato ai canali ufficiali del club rossonero. L’ex centrocampista ha scelto il suo trofeo preferito vinto con il Diavolo

Andrea Pirlo ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Milan. Il ‘Maestro’ ha detto qual è stato il trofeo più bello vinto in rossonero, ha scelto la Champions League del 2003.

LE PAROLE – «Era il primo, era per tanti la prima Champions League. Penso che partire dai preliminari, con un cammino così lungo, battendo prima l’Inter in semifinale e poi la Juventus in finale, penso sia stata un’annata straordinaria. Penso sia stata la partita più emozionante, erano gli inizi di quegli anni d’oro»