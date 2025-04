Condividi via email

Pirlo commenta il centrocampo del Milan del passato: «Mantenevamo il livello sempre alto». Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto a Milan Tv, l’ex Milan Andrea Pirlo ha dichiarato:

CENTROCAMPO PIRLO-GATTUSO-SEEDORF-AMBROSINI: – «Penso di sì, non è che stato un anno o due. L’abbiamo mantenuto per tanti alti: vuol dire che il livello è sempre stato alto. Abbiamo iniziato giovani e abbiamo finito che non eravamo troppo vecchi (ride, ndr). È stato un arco temporale lungo e ricco di soddisfazioni, con grandi campioni al mio fianco».