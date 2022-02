Pioli: «Volevamo vincere, è solo un piccolo punto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Stefano Pioli a Sky Sport nel post Salernitana Milan:

LA PARTITA – «Lasciamo stare Ibra, la squadra ha fatto bene con e senza lui. Oggi sbagliate le scelte, troppo frenetici, non puliti dal punto di vista delle giocate, abbiamo commesso ingenuità pagate care. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio poi ci voleva più lucidità, poi siamo stati troppo frenetici, abbiamo avuto l’occasione per andare in vantaggio e non ci siamo riusciti ed è diventato tutto più difficile. Siamo delusi, non abbiamo giocato la miglior partita, si poteva giocare meglio»

AVERLA RECUPERATA – «Siamo comunque delusi, si poteva giocare meglio. L’abbiamo approcciata bene, siamo stati in partita e bbiamo fatto gol, poi abbiamo commesso errori che non avevamo commesso da tempo»

SALERNITANA – «Gli approcci dei due tempi sono stati giusti, poi qualche errore nel corso della partita. Disattenzioni nei due gol, se subisci due gol diventa difficile vincere. Volevamo la vittoria e continuare il cammino. Solo un piccolo punto»

ERRORI – «Cominciato bene, poi non siamo riusciti ad avere un gioco pulito per avere spazi. Loro hanno difeso alto, dovevamo sfruttare meglio la profondità ma abbiamo fatto diversi errori»

LEAO – «Richiamato perché veniva troppo incontro invece di cercare la profondità. Normale ci si aspetti sempre giocate vincenti, ma la prestazione della squadra poi condiziona i singoli, anche lui non era nella serata migliore. Se avesse fatto gol su rovesciata non diremmo queste cose»