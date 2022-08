Pioli sulle troppe partite: «Stagione anomala, bisogna avere cura». Le dichiarazioni del tecnico rossonero in conferenza

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione sulle tante partite previste nell’arco di questa stagione. Le parole del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Udinese.

TROPPE PARTITE – «Sarà una stagione anomala. Sono curioso di sostenere questo campionato. Per i giocatori che non andranno al Mondiale potrebbe essere una buona situazione, ma per chi ci andrà, soprattutto per chi arriverà alla fase finale, sarà dura: bisognerà avere tanta cura».

