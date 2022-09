Pioli sugli episodi arbitrali: «Il regolamento è quello»

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli, Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione sugli episodi arbitrali

Stefano Pioli parla così di arbitri e di alcuni episodi, in particolare sull’espulsione di Leao comparata ad un fallo simile non sanzionato da ammonizione in Salernitana-Lecce. Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia di Milan-Napoli.

«Il regolamento è uno ed è quello. Poi le situazioni possono cambiare, non è corretto equiparare episodi simili in partite diverse. Noi pensiamo a giocare bene, domani sarà una grande partita».

LA CONFERENZA INTEGRALE