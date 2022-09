Pioli su Saelemaekers: «Ha giocato bene a Salisburgo…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di Alexis Saelemaekers. Ecco le parole del tecnico del Milan:

«Ha giocato bene a Salisburgo, non ha forzato le situazioni su cui non doveva. La prestazione è stata discreta, non grigia. Domani proveremo a fare meglio».