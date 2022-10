Pioli su Leao: «I suoi atteggiamenti non corrispondono al Rafael che c’è dentro…». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Prime Video di Rafael Leao. Ecco le parole del tecnico del Milan sul esterno portoghese:

«I suoi atteggiamenti, il suo ciondolare e la sua smorfia di sorriso sul viso non corrisponde invece al Rafael che c’è dentro. Un ragazzo molto intelligente, molto sensibile. A me piace tanto perché ascolta. Gli consiglio tutti i giorni di non accontentarsi mai perché chi ha il potenziale che ha lui, deve sfruttarlo al massimo per poi veramente arrivare sul tetto del mondo»