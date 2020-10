Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli si è soffermato anche sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic per il derby

«Ibra il problema ce l’ha avuto ma l’ho ritrovato come è sempre stato: sorridente, positivo, volitivo, generoso, determinato, trascinatore. Sta bene ma è chiaro che ha avuto solo una settimana di allenamenti. Non so quanto potrà avere di minutaggio nel corso della gara, ma sta bene ed è pronto per giocare».