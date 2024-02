Pioli a Sky: «Guai a sottovalutarli, ecco le condizioni di Pulisic e Kjaer»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky alla vigilia della sfida contro il Rennes di Europa League 2023/24

PARTITA – «La partita di andata ci ha dato un vantaggio, abbiamo il destino nelle nostre mani, dobbiamo fare altrettanto bene a livello di intensità e energie».

PARTITA CONTRO IL MONZA – «Abbiamo commesso delle ingenuità che ci hanno fatto perdere la partita, non può essere un singolo match a compromettere il nostro percorso».

CONDIZIONI PULISIC E KJAER – «Stanno tutti bene, abbiamo avuto anche un giorno di riposo in più, sono in condizioni per giocare».

CONSIGLI IBRA A LEAO – «Ibra è importante a prescindere, i suoi consigli per qualsiasi giocatore, soprattutto per i giovani sono molto importanti».

RENNES – «Una buonissima squadra, sarebbe un gravissimo errore sottovalutarli, dovremmo affrontare la partita con grande attenzione».

TURNOVER – «Noi lavoriamo per ottenere dei risultati, questo sarebbe pericoloso ad inizio stagione, non dopo che si lavora dopo 7-8 mesi insieme. Non è per causa loro che stavamo perdendo ma per episodi decisivi dove non abbiamo fatto bene. Io devo gestire un gruppo, per le indicazioni che avevo erano i migliori con cui cominciare la partita».