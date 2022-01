Pioli a Sky: «Deve essere l'anno della conferma, su Tonali ammonito...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha parlato a Sky nel post partita di Venezia Milan, seconda di ritorno di campionato. Ecco le sue parole:

VITTORIA – «Deve essere l’anno della conferma, tra essere competitivi e vincere manca una step vediamo cosa succederà durante il campionato. Oggi abbiamo giocato da squadra»

ASSENZE – «Abbiamo perso qualcosa a causa delle assenze, abbiamo sfuttato bene la sosta, i tifosi devo essere orgogliosi per come gioca la squadra, per la qualità che la squadra mette in campo, li ringraziamo per il supporto».

TONALI AMMONITO – «Sono situazioni che possono succedere quando sbagli un tempo di gioco, sarebbe statp più stupido se l’avesse prese per proteste, quando sei sotto diffida prima o poi l’ammonizione la prende. Giocherà un suo compagno al suo posto»

NIENTE IMPEGNO EUROPEO – «Era meglio star dentro, più per resposabilità nostra che per merito del Liverpool non siamo andati avavnti, poi naturalmente preparare la partita in maniera pulita può essere un vantaggio, ma avremmo preferito essere anche in Europa. Sul giorone di ritorno noi dobbiamo continuare a correre, poi l’Inter l’anno scorso ha fatto qualoca come 50 punti nel girone di ritorno, non può sempre farli..»

CRESCITA – «Tanti giovani, stanno diventantdo maturI, Theo Hernandez su tutti è più mauturo, più consapevole rispetto ad un anno fa. Noi dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi»