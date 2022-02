ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole dell’allenaore rossonero

Stefano Pioli ha commentato la vittoria contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole dell’allenaore rossonero:

SETTIMANA PERFETTA – «Settimana perfetta, aver centrato tre vittorie è un grande risultato, ora dobbiamo concrentrarci partita dopo partita»

IDENTITA -«Avere un’identita importante è la cosa più bella e più gratificante per il mio lavoro, dobbiamo migliorare i punti dell’anno scorso, non è facile però è il nostro obiettivo»

SCUDETTO – «Se facessi il tifoso sarei sugli spalti, cerco di realizzare i sogni che faccio la notte»

TIFOSI – «Da allenatore sono orgolioso quando i tifosi apprezzano anche i piccoli gesti, tutti stiamo spingendo dalla stessa parte, e giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni»

CHAMPIONS – «L’uscita dalla Champions è stata una delusione, adesso dobbiamo sfruttare al meglio questa situazione, l’anno scorso è stato così per l’Inter, noi cercheremo le nostre settimane complete di lavoro»

LEAO – «Un giocatore eccezzionale, non deve accontentarsi, se vorrà giocare 90′ dovrà correre sacrificandosi per i compagni fino alla fine. Quando hai tanto talento senza sacrificio non va da nessuna parte»