Pioli alla RAI: «Pensavo che la squadra potesse giocare meglio. La Roma ha messo più qualità di noi, sono deluso. Sul futuro...»

Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Roma Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match di Europa League

L’allenatore Stefano Pioli ha parlato alla Rai nel post-partita di Roma Milan.

PAROLE – «È successo che la Roma ha meritato perchè ha messo più qualità di noi. Non siamo riusciti a segnare e nel secondo tempo dovevamo segnare subito. Sono state due partite non di grande qualità e non all’altezza».

SULLA PRESTAZIONE – «Io pensavo che la squadra potesse giocare meglio e che potesse vincere, non sono soddisfatto».

SULLA CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «I tifosi hanno ricordato quanto sia importante la partita di lunedì e sicuramente che non sono stati soddisfatti da questa partita».

SUL FUTURO – «Il futuro è pensare alla prossima partita. Era un appuntamento importante, dobbiamo puntare a fare meglio in campionato e dimostrare di avere una reazione e giocare un grande derby».