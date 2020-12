Pioli: «Rebic Goal? Importante ma anche dialogo e attitudine difensiva»

Pioli ha parlato di Rebic ieri in conferenza stampa sottolineando ciò che conta maggiormente per un attaccante oltre al fare goal

LE DIFFERENZE TRA REBIC E IBRA – «Ogni singolo giocatore ha le proprie caratteristiche. Se a Zlatan do compiti di raccordo a Rebic chiedo di attaccare di più la profondità. Chiaro che per un attaccate è sempre importante il gol ma per me è anche determinate il dialogo in campo con i compagni e anche l’attitudine difensiva».