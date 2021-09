Pioli propone: «Calcio più offensivo? Inventerei questa regola»

Stefano Pioli durante la conferenza stampa di vigilia di Spezia-Milan, ha proposto una nuova regola per il calcio

«Credo sia molto stimolante sfruttare le caratteristiche dei miei attaccanti. Possiamo adottare più soluzioni: è il mio obiettivo sfruttare le abilità dei miei giocatori per metterli nella miglior condizione possibile. I cinque cambi sono importantissimi. Soprattutto in questo periodo in cui giochiamo ogni tre giorni. Ma c’è un’altra regola che inserirei. Vogliamo un calcio più offensivo? Una volta che si passa la metà campo non si può più passare il pallone dietro la metà campo. Si gioca solo avanti».