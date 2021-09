Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione sulle condizioni fisiche di Pietro Pellegri. Le sue parole

Stefano Pioli potrà contare anche su Pietro Pellegri. L’attaccante rossonero è migliorato dal punto di vista fisico, come confermato dal tecnico in conferenza stampa: «Pellegri sta bene, sta lavorando bene, sta curando le sue situazioni. Credo possa essere convocato per domani»

