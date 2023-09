Pioli a DAZN: «Compatti anche in 10. Jovic ha talento. Derby? Entrambi vogliamo la seconda stella»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Roma. Le sue parole

TOGLIERE TOMORI – «Il risultato è importante e la prestazione è importante. Sono molto soddisfatto. L’unica possibilità di rimettere in gioco gli avversari era rimanere in inferiorità numerica, stavo cambiando Loftus-Cheek e Tomori ma sono arrivato tardi. Abbiamo sofferto con generosità, una vittoria importante contro un avversario difficile. Volevamo cominciare bene, sappiamo che c’è ancora da migliorare».

HA RIPENSATO A MILAN-ROMA DI GENNAIO – «Onestamente no. Qui all’Olimpico abbiamo pareggiato noi alla fine, non possiamo passare tutta la stagione a quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Mi è piaciuto cosa abbiamo creato nel primo tempo: la squadra sta bene in campo. Era l’inizio che volevamo, solamente l’inizio ma si continuano a vedere ottime prestazioni».

POSIZIONE CALABRIA – «Noi vogliamo costruire con Mike più 5 giocatori. Ormai i ragazzi sanno leggere gli spazi e conoscono le uscite degli avversari. Sono meccanismi che stiamo cercando di trovare. Oggi abbiamo fissato più dentro Calabria e lasciato più libertà a Theo Hernandez di leggere gli spazi. In quell’ora lì ho visto un Milan di buon livello, poi un po’ la fatica e un po’ l’inferiorità numerica… Abbiamo difeso bene, subendo gol solo su una deviazione. Anche in 10 la squadra è stata compatta».

QUANTI GOL PUO’ FARE LEAO – «Mi auguro che possa fare tanti gol e ne ha le capacità. Deve continuare a muoversi come stasera, è stato un punto di riferimento in fase offensiva. Finalmente si è fatto trovare in area su un cross dal lato opposto. La sua crescita è evidente, è un ragazzo sereno e motivato».

JOVIC LO SODDISFA – «Sì, faceva parte della lista degli attaccanti. Arriva da una stagione difficile, troveremo un ragazzo voglioso. Ha talento, con gli atteggiamenti giusti ci darà una mano. Giocheremo tante partite, dobbiamo essere coperti in tutti i ruoli. Alla ripresa avremo 7 partite in 22 giorni».

DERBY – «Tutte le partite sono test probanti. Sarà un esame difficile, ma ci prepareremo bene perché avremo le nostre qualità. Poi vedremo se saremo capaci di superare questo esame. Con la sosta avremo poco tempo di prepararla, ma troverò i ragazzi pronti per fare bene e vincere il derby. Arriva molto presto: c’è grande rivalità, tutte e due vogliamo la seconda stella».