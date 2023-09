Pioli esalta Okafor: «Buonissima prestazione, rispetto a Giroud…» Le parole del tecnico del Milan a Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pioli ha parlato così di Okafor. Le sue dichiarazioni dopo Cagliari-Milan.

OKAFOR – «Tatticamente non era facile, il Cagliari ci ha aspettato e poi ripartiva con Luvumbo. Dovevamo portare qualche giocatori in più sopra la linea della palla ma non abbiamo subito tante ripartenze. Okafor ha fatto una buonissima prestazione, ha caratteristiche diverse da Giroud. Solo Chuku può giocare solo a destra, gli altri possono fare più posizioni. Ci sono tante soluzioni ma anche tante partite. Era una trasferta difficile, il Cagliari aveva la smania e l’ansia di vincere. Siamo stati bravi a rimanere lucidi, nelle nostre posizioni e vincere la partita».

