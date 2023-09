Pioli al lavoro verso il derby: come potrebbe cambiare l’attacco del Milan in vista della sfida del 16 settembre

In vista del derby del 16 settembre Stefano Pioli potrebbe cambiare in piccola parte il suo Milan che ben ha fatto in queste prime tre giornate di campionato. Soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Complice l’infortunio di Giroud (che resta inevitabilmente in dubbio per la sfida), il tecnico rossonero potrebbe decidere di schierare dal primo minuto uno tra Noah Okafor e Luka Jovic, desiderosi di ritagliarsi uno spazio importante. A riportarlo è Tuttosport.