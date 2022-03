Pioli: «Milanello posto unico, siamo una grande famiglia»

Stefano Pioli, intervenuto alla presentazione del libro di Peppe Di Stefano, ha speso belle parole per il clima che si respira a Milanello

Stefano Pioli, durante la presentazione del libro di Peppe Di Stefano, Milanello, la casa del diavolo, ha parlato in questi termini:

«A Milanello c’è un senso di appartenenza unico. C’è una serenità speciale che ti mette nelle condizioni di far felici tutti perché siamo una grande famiglia. Un grande allenatore diceva che la squadra invisibile è la più importante. Le cose grandi si costruiscono dal basso e noi siamo molto solidi li. La prima volta che sono entrato a Milanello ero molto emozionato e mi sono sentito a mio agio. A Milanello c’è tutto per metterci in condizioni di lavorare bene. La prima volta che sono entrato a Milanello è stato emozionante, mi sono sentito subito a mio agio. Abbiamo innovato Milanello, adesso la 5 è molto più piccola».