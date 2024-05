Fischi Leao in Milan Genoa, il portoghese sostituito da Okafor: i tifosi contestano e lui REAGISCE così. Cosa è successo

Non è stato un Milan Genoa convincente per Rafa Leao che è stato sostituito da Pioli per Okafor, entrato subito bene in partita.

Al momento del cambio, tanti i fischi da parte dei tifosi sia nei confronti della prestazione del rossonero che probabilmente della scelta di Pioli. Il numero 10 del Milan ha abbandonato il campo ed è andato direttamente negli spogliatoi sicuramente non felice della prestazione.