Moviola Milan Genoa: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Genoa: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/24

Il Milan affronta il Genoa, nel match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/24. Dirige l’incontro Prontera, con la coppia di assistenti Vivenzi e Mondin. Il quarto uomo sarà Ferrieri Caputi, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente Serra e La Penna. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN GENOA LIVE

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Milan Genoa.

3′ Rigore Genoa – Vogliacco entra in area, sposta il pallone e viene atterrato ingenuamente da Tomori. Calcio di rigore per il Genoa.

5′ Gol Retegui – Chiude col destro l’attaccante e spiazza Sportiello. Genoa avanti a San Siro. Gol regolare.

9′ Chukwueze reclama un fallo al limite – Sgasa il nigeriano, cerca di entrare in area ma viene abbattuto alle spalle. Tutto regolare secondo l’arbitro Prontera.

33′ Ancora Chukwueze abbattuto sulla trequarti – De Winter entra deciso sul nigeriano, che finisce nuovamente a terra. Prontera anche in questo caso non fischia fallo.

42′ Timide proteste Milan per un rigore – Pulisic con un tocco morbido, De Winter è lì vicino ma sembra toccare il pallone con un braccio. Non è rigore secondo Prontera e il VAR.

43′ Ammonito Reijnders – In ritardo su Frendrup, giallo per l’olandese.

45’+1′ Gol Florenzi – Il Milan pareggia nel finale di tempo. Reijnders allarga per Chukwueze: cross al bacio per l’inserimento di Florenzi, che di testa da pochi passi batte Martinez. Gol regolare.

48′ Gol Ekuban – Clamoroso a San Siro, il Genoa si riporta in vantaggio. Vogliacco ha spazio davanti a sé, crossa dalla destra e trova Ekuban: l’attaccante salta tra Tomori e Gabbia e infila Sportiello. Gol regolare.

51′ Gol annullato Chukwueze – Il Milan era tornato in partita con la rete di Chukwueze, migliore in campo tra i rossoneri. Il nigeriano aveva controllato in area piccola e battezzato il secondo palo: tutto fermo però per fuorigioco.

72′ Gol Gabbia – Calcio d’angolo di Florenzi, Gabbia svetta altissimo e schiaccia di testa indirizzando sotto l’incrocio. Gol regolare.

75′ Gol Giroud – Questo non lo sbaglia Giroud. Cross pennellato di Pulisic, il francese al volo spacca la porta con un preciso diagonale. Gol regolare.

76′ Il VAR conferma il gol – Check per un possibile fuorigioco ma anche il VAR conferma la rete.

87′ Autogol Thiaw – Clamoroso a San Siro, pareggia il Genoa. Reijnders si perde Thorsby, che scappa via a destra. Cross basso, Retegui con un rimpallo fortunato in mezzo a Gabbia e Tomori e poi la deviazione di Thiaw per il 3-3. Gol regolare.

90’+4′ Ammonito Vasquez – Scivolata in netto ritardo su Pulisic, giallo.