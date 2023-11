Pioli a Milan TV: «Mai avuto dubbi sul gruppo, il girone è ancora aperto»

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia di Milan PSG ai canali ufficiali del club rossonero

MOTIVAZIONI – «Sicuramente dobbiamo mettere in campo una prestazione con grandissima determinazione, per tanti motivi. Veniamo da una partita molto deludente, dove non siamo riusciti a fare quello che sappiamo, perché in Champions League non siamo ancora riusciti a vincere, perché non facciamo gol da tante partite, perché giochiamo davanti ai nostri tifosi che abbiamo deluso sabato scorso, perché all’andata abbiamo fatto un buonissimo primo tempo contro una squadra molto forte. Ma fare soltanto un primo tempo buono, con errori che ci hanno causato lo svantaggio. Ci sono mille motivazione per mettere in campo la migliore prestazione possibile».

PSG E LIVERPOOL – «Anche ad Anfield abbiamo avuto un impatto difficile. Se Mike non avesse parato il rigore, sarebbe diventato un primo tempo particolarmente difficile. Per come abbiamo approcciato la partita col PSG, abbiamo fatto tante cose buone nel primo tempo, ma al minimo errore ti possono punire. Hanno un campione che può essere determinante in qualsiasi situazione. Noi dobbiamo portare avanti un certo tipo di gioco e mentalità, sapendo che qualche rischio lo possiamo concedere. Ci sono le possibilità per essere pericolosi».

PASSARE IN VANTAGGIO – «È abbastanza evidente che in qualsiasi competizione e in qualsiasi partita andare in vantaggio può cambiare la partita dal punti di vista tattico e menatale. Noi non ci siamo riusciti nelle prime partite ed è incredibile con tutte le situazioni pericolose che abbiamo creato. Dobbiamo continuare così, trovando più efficacia».

CHE PSG MI ASPETTO? – «Il PSG non cambierà, la loro fase difensiva è quella: vogliono toglierti il possesso e le palle facili. I nostri attaccanti devono essere molto bravi a gestire i palloni con la pressione degli avversari e poi è chiaro che giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, che sono rimasti giustamente delusi dalla nostra prestazione di sabato».

SUL GRUPPO – «Sul gruppo non ho mai avuto dubbi e mai ne avrò, sulla coesione e senso di responsabilità. Sappiamo che il nostro momento è delicato, ma abbiamo una grandissima opportunità. molto difficile, ma non impossibile. Credo che il girone sia ancora aperto».