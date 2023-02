Pioli a Milan Tv: «La Champions è la Champions, non conta come ci arrivi». Le parole del tecnico prima della sfida

Intervistato da Milan Tv, Stefano Pioli ha parlato della sfida tra Milan e Tottenham, in programma oggi alle 21

LE PAROLE – «Dà molta energia, molte motivazioni e molta voglia di giocare questa partita. È un turno importante, cominciare bene la prima sarebbe un grande passo in avanti. È chiaro che abbiamo sofferto i momenti negativi, la vittoria contro il Torino ci ha tirato su il morale. Quando arriva la Champions è la Champions, non conta come ci arrivi e chi ci arriva meglio. Se siamo a questo livello, siamo due squadre forti e proveremo a fare bene. Vogliamo ribaltare i risultati precedenti contro le inglesi. Di inglese troveremo intensità, ritmo, fisicità e tanti duelli fisici. Nei momenti difficili, i ragazzi hanno dimostrato compattezza, unione. Sono sempre stato orgoglioso e lo sono tuttora di allenare questa squadra, dove tutti hanno remato dalla stessa parte, cercando di risolvere problemi con soluzioni e non cercando colpevoli»