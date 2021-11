Pioli Milan: tra il rinnovo e la sfida contro la Fiorentina

Stefano Pioli è pronto a firmare nuovamente il rinnovo con il Milan, questione di giorni. Nel frattempo sabato sfida alla Fiorentina…

Stefano Pioli, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è pronto a firmare nuovamente il rinnovo con il Milan. È questione di giorni: pronto un biennale da 3,5-4 milioni di euro.

Nel frattempo il tecnico rossonero si prepara alla trasferta delicata contro la Fiorentina in programma sabato 20 novembre ore 20:45 presso lo stadio Franchi di Firenze. Sfida importante in nome di Astori per restare a contatto con il primo posto in classifica.