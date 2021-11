Fiorentina Milan: Pioli può sorridere, attacco al completo per la prima volta

In vista del match contro la Fiorentina, Pioli può sorridere. Per la prima volta in stagione avrà tutto l’attacco al completo a disposizione

Attacco al completo. In vista del match di sabato sera contro la Fiorentina, valido per la tredicesima giornata di campionato, Pioli può sorridere.

Come infatti riportato da Manuele Baiocchini, invitato Sky Sport a Milanello, per la prima volta l’allenatore rossonero avrà a disposizione tutto l’attacco. Rebic e Giroud non sono partiti con la Nazionale, Ibrahimovic si è allenato con il resto del gruppo dopo gli impegni con la Nazionale. Pellegri e Leao sono regolarmente a disposizione.