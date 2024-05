Bologna Juve 3-3, Thiago Motta domina e poi si fa rimontare: Montero strappa il pareggio. Il tabellino del match

Era l’ennesima serata da incorniciare per il Bologna prima del finale di partita. Prestazione favolosa della banda di Thiago Motta contro la Juventus di Montero che non è scesa in campo per un tempo e mezzo.

Poi le reti di Chiesa e Milik hanno riaperto il match con Yildiz che ha riequilibrato un match pazzesco tra la terza e la quarta della classe. Il Milan osserva consapevole del suo secondo posto.