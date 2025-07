Arsenal Milan, i rossoneri vincono la serie ai calci di rigore: decisivo il penalty di Comotto ad oltranza. Le ultimissime notizie

Nonostante la sconfitta per 1-0 nei tempi regolamentari contro l’Arsenal, il Milan si riscatta ai calci di rigore, vincendo la serie per 5-6 e aggiudicandosi il punto extra nell’amichevole di Singapore! Una sequenza thrilling che ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo tiro.

L’eroe di giornata dal dischetto è stato Comotto, che con freddezza ha trasformato il match point finale, dopo che Salmon aveva calciato alto sopra la traversa, sprecando l’occasione per l’Arsenal. Una chiusura degna di nota per una serie di rigori ricca di colpi di scena.

La partita dal dischetto era iniziata in salita per l’Arsenal, con Odegaard che ha visto il suo tiro parato da uno straordinario Torriani. Il portiere rossonero si è dimostrato un vero specialista, neutralizzando in totale ben tre penalty: oltre a quello di Odegaard, ha bloccato anche i tentativi di Nelson e Kiwior, risultando decisivo per le sorti della serie.

Per il Milan, i primi tiri sono stati un mix di precisione e qualche errore. Gabbia ha trasformato con sicurezza il primo rigore. Successivamente, Colombo ha trovato la parata di Kepa, mantenendo il punteggio sull’1-1. Anche Okafor ha sbagliato il suo tentativo, in una fase della serie in cui i rigori sono stati definiti “brutti”. La serie è proseguita a oltranza dopo il 2-2 iniziale.

Nella fase successiva, dopo i gol di Merino e Dowman per l’Arsenal, e il gol di Chukwueze per il Milan, è stato Bondo a segnare il 3-3, riportando in parità il risultato e prolungando la suspence. L’Arsenal si è poi riportato in vantaggio con Trossard e Nichols, ma il Milan ha risposto colpo su colpo con i gol di Terracciano (4-4) e Dutu (5-5), fino all’errore di Salmon e al sigillo finale di Comotto.