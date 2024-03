Pioli infuriato col Milan: clamoroso retroscena dopo lo Slavia Praga. Spogliatoio in fibrillazione, cosa è successo

Stefano Pioli infuriato con il Milan dopo la prestazione contro lo Slavia Praga: il retroscena negli spogliatoi di San Siro

Stefano Pioli non ha preso per niente bene la prestazione del suo Milan ieri sera contro lo Slavia Praga nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. La vittoria finale per 4-2, che dà un vantaggio ai rossoneri per il ritorno ma non chiude il discorso qualificazione, è solo un brodino caldo che non scalda abbastanza.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli, apparso molto deluso anche nelle interviste post-partita, avrebbe catechizzato i propri calciatori negli spogliatoi di San Siro: servirà una pronta risposta già contro l’Empoli domenica ma il vero banco di prova sarà giovedì prossimo a Praga.