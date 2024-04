Pioli Milan, futuro deciso? CLAMOROSA indiscrezione, c’entra Ibrahimovic

Pioli-Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha analizzato il futuro del tecnico rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Luca Marchetti ha parlato così del futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Se il Milan dovesse vincere l’Europa League è difficile pensare di cambiare la guida tecnica. Arrivi secondo e vinci l’Europa League, come motivi l’esonero? Discorso diverso se il Milan uscisse adesso, rimarrebbe l’incertezza. Sarà Ibra che si prenderà la responsabilità di decidere sulla permanenza o meno di Pioli al Milan. Se penserà che il ciclo sarà legittimamente giunto al termine, allora opterà per un cambiamento. Il Milan era pronto a dare una brusca sterzata con l’ingresso di Comolli come amministratore delegato e di un direttore sportivo che potesse prendere il posto di Moncada, ma così non dovrebbe essere».