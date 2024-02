Pioli Milan, l’esonero non è ancora sicuro: ecco da dove può passare la sua conferma sulla panchina rossonero per l’anno prossimo

Continuano le voci che vedono uno Stefano Pioli lontano dalla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione. Parecchi gli allenatori accostati ai rossoneri, ma i risultati dell’attuale tecnico non sono poi così negativi. A fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni di TV Play.

PIOLI – «La conferma di Pioli passerà molto dal cammino in Europa League. È chiaro che i tifosi del Milan che non lo vogliono più vedere si augurano che indipendentemente da un’eventuale vittoria se ne vada. Non è però l’ambiente che decide, ma saranno i risultati a fare da spartiacque al suo futuro».

FUTURO – «Per il nome del prossimo allenatore sarà una decisione comune, ma certamente una parola importante la dirà Ibrahimovic. Ci hanno detto che non è un dirigente, ma oggi è il capo delegazione, è sempre a Milanello, un punto di riferimento per il futuro della squadra».