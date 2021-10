Rinnovo Pioli, l’agente: «Non affrettiamo le cose»

A margine dell’Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, Valerio Giuffrida ha parlato anche del rinnovo di Pioli

«É naturale che si parli del suo contratto, ma non forziamo le cose e lasciamole evolvere in maniera normale. Non ci si aspettava una crescita così esponenziale, ma allo stesso tempo Stefano mi ha detto che è graduale. E speriamo che duri ancora a lungo, che siamo solo a metà strada»

