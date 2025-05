Pioli alla Juventus, adesso è lui l’obiettivo numero uno bianconero: ritorno in Serie A per l’ex Milan? Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta valutando Stefano Pioli, ex Milan. I bianconeri adesso l’hanno messo in cima alla lista dei desideri.

Pioli non è un nome nuovo per la Juventus. La dirigenza juventina sembra essere molto interessata al tecnico in vista della prossima stagione. Sono attesi nuovi sviluppi già nelle prossime ore: l’ipotesi ritorno in Serie A è concreta.