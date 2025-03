Pioli alla Juventus? Sacchi si esprime su questa possibilità: parole nette sull’ex Milan. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nel giorno della vigilia di Napoli–Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito un estratto in cui parla della possibilità di vedere Pioli sulla panchina della Juventus.

LE PAROLE – «Pioli ha compiuto un capolavoro vincendo lo scudetto con il Milan. Non aveva la squadra più forte eppure è arrivato primo. Si è fatto voler bene dai calciatori, ha mostrato un gioco moderno. Alla Juve non so come potrebbe trovarsi, visto che dopo il fallimento di Thiago Motta lì c’è da azzerare tutto e ripartire. Non è un lavoro semplice. Però Stefano ha le qualità per riuscire nell’impresa».