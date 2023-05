Pioli contro Inzaghi: la resa dei conti nell’Euroderby

Due giorni all’ennesimo derby tra Milan e Inter in stagione. Un match che ha tutta l’area di una resa dei conti tra Pioli e Inzaghi

in questi due anni i due allenatori, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, si sono contesi lo scudetto poi vinto dai rossoneri e ora l’accesso alla finale di Instanbul. I più danno favorito il neroazzurro ma Pioli dal canto suo è abituato a ribaltare pronostici. Da quando ri è seduto sulla panchina del Milan scacciando il fantasma di Rangnick ottenendo poi la ricorfema, al derby scudetto ribaltato grazie alla doppietta di Giroud fino anche a quei deby persi. Si perchè quelli hanno fatto sì che si ricostruisse puntando su un gruppo di titolare che poi l’hanno portato in semifinale Champions. Tutto è pronto ora al campo la parola.