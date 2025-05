Pioli e non solo, gli ex Milan che possono tornare in Serie A: si muovono le panchine

Pioli, dopo un anno in Arabia Saudita, potrebbe tornare ad allenare in Serie A. Ma non è l’unico ex Milan in ballo per una panchina

Il Milan per la propria panchina sta puntando ad un ex rossonero come Massimiliano Allegri, nel frattempo altre vecchie conoscenze del Diavolo potrebbero tornare ad allenare in Serie A.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto su X, Stefano Pioli sarebbe uno dei candidati per il post Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Inoltre, in casa Lazio, oltre a Maurizio Sarri circola anche il nome di Gennaro Gattuso.