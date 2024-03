Pioli resta al Milan? Quell’indizio SVELATO dopo l’Empoli, lo ha confessato sul suo futuro. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Stefano Pioli ha parlato così del suo futuro a Dazn dopo Milan Empoli.

TORMENTONE FUTURO – «Ditelo voi, siete voi che fate opinione. Il club mi fa lavorare nelle migliori condizioni possibili, io alleno un gruppo di qualità. Il futuro è incerto per tutti, figuriamoci per un allenatore di un grande club. Siamo tutti concentrati sul presente e su come finirà la stagione».

