Pioli, il ritorno in Serie A prende quota: l’ex Milan prosegue i contatti con quel club

Pioli, l’ex Milan può realmente tornare in Serie A: è il primo nome della Fiorentina come possibile sostituto del dimissionario Palladino

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Fiorentina è sempre interessata a Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, per affidargli la panchina della squadra viola. Tuttavia, nelle ultime ore è stato proposto anche Alberto Gilardino come alternativa.

Farioli resta comunque in corsa per la guida tecnica della Fiorentina e recentemente sarebbe entrato anche nell’orbita dell’Inter. La situazione è fluida e la Fiorentina sembra avere diverse opzioni per scegliere il nuovo allenatore.