Pioli, arrivano conferme sull’ex Milan: pronto a tornare in Serie A

Pioli può tornare in Serie A, arrivano alcune conferme. L’ex allenatore del Milan è nella lista del top club italiano

Stefano Pioli dopo aver chiuso la sua parentesi al Milan nella scorsa stagione, sarebbe pronto per fare un ritorno in Serie A dopo la sua avventura in Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, quella del tecnico parmense resta una candidatura pesante per la panchina della Roma. Non è stata presa alcuna decisione, ma è nella lista dei giallorossi.