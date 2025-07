Pioli torna alla Fiorentina: una nuova era al Viola Park. Le prime parole dell’ex Milan

Pioli, ex allenatore del Milan, è tornato alla Fiorentina dopo l’esperienza all’Al Nassr: ecco le prime parole del tecnico

Il Viola Park ha riaccolto una figura familiare e molto attesa: Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan, reduce da un’esperienza all’Al-Nassr, è pronto a iniziare la sua seconda avventura sulla panchina della Fiorentina, un ritorno che ha generato grande entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Il suo arrivo, avvenuto poche ore fa, ha segnato l’inizio di una nuova era per il club gigliato.

Appena giunto nel modernissimo centro sportivo, Pioli ha subito mostrato la sua proverbiale professionalità e determinazione. I primi incontri sono stati con i vertici della società: il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Alessandro Ferrari. Questi colloqui iniziali sono stati cruciali per allineare le strategie e definire gli obiettivi per la prossima stagione, sottolineando l’importanza di un lavoro di squadra fin dal primo giorno. La stretta di mano e le espressioni distese lasciavano intendere un’atmosfera di collaborazione e fiducia reciproca.

Dopo gli impegni dirigenziali, Stefano Pioli si è diretto verso il campo, dove ha avuto il suo primo contatto visivo con l’ambiente che lo vedrà protagonista. Ad accoglierlo, una schiera di giornalisti ansiosi di cogliere le prime impressioni del tecnico. Alla consueta domanda “come sta?”, la risposta di Pioli è stata un sonoro e rassicurante “sto benissimo“, un’affermazione che ha lasciato intendere tutta la sua voglia di rimettersi al lavoro e di intraprendere questa nuova sfida con la massima energia e determinazione. Le immagini del tecnico all’interno del centro sportivo, mentre si guarda intorno con uno sguardo attento e concentrato, testimoniano la sua profonda dedizione al mestiere e la sua impazienza di rivedere la squadra, il cui arrivo è previsto per la giornata di domani.

Il comunicato ufficiale che ha sancito il ritorno di Pioli sulla panchina viola era stato diffuso nella giornata di ieri, gettando le basi per questo entusiasmante capitolo. Come riportato dalla nota ufficiale di ACF Fiorentina: “ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli.” Un annuncio conciso ma carico di significato, che ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Il legame di Pioli con la Fiorentina è profondo e radicato. Non è un volto nuovo per il club, avendo già indossato la maglia viola da calciatore tra il 1989 e il 1995, e successivamente guidato i gigliati come allenatore dal 2017 al 2019. Questo ritorno rappresenta quindi un’ulteriore tappa di un percorso che lo vede ancora una volta protagonista nella città che lo ha visto crescere calcisticamente e professionalmente. Il contratto, che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028, testimonia la fiducia a lungo termine che la società ripone nelle sue capacità e nella sua visione.

L’entusiasmo per il suo ritorno sarà condiviso anche con i tifosi: Mister Stefano Pioli, insieme alla prima squadra, saluterà i sostenitori viola lunedì 14 luglio in occasione del Viola Carpet, un evento che promette di essere un momento di festa e di ricongiungimento tra squadra e tifoseria. Infine, per gli addetti ai lavori e la stampa, l’appuntamento è fissato per mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, per la conferenza stampa ufficiale all’interno del Wind Tre Media Center del Viola Park, dove Pioli potrà esporre più dettagliatamente i suoi piani e le sue ambizioni per la prossima stagione. Questo ritorno di Stefano Pioli alla Fiorentina non è solo il rientro di un allenatore, ma il simbolo di una rinnovata ambizione e di un desiderio comune di raggiungere nuovi e importanti traguardi.